Gaeta.it - Operazione antidroga in Colombia: arrestati tre uomini legati alla ‘ndrangheta

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura dellaha recentemente annunciato l’arresto di tre individui sospettati di collegamenti con la, accusati di organizzare l’invio di droga in Europa. L’ha avuto luogo in diverse località del Paese, con particolare attenzione su Cartagena de Indias e Villavicencio. Secondo le indagini, questi soggetti erano responsabili di un vasto traffico di cocaina destinata soprattutto al porto di Gioia Tauro in Calabria, un’importante porta d’ingresso per le sostanze stupefacenti nel continente. Dettagli sull’arresto César Alexander Hernández Caballero, Haroll Miranda Castaño e José William Méndez Caycedo sono statidall’autoritàna in operazioni congiunte che hanno richiesto un significativo dispiegamento di forze.