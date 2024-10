Omicidio Paolo Gamba, il coinquilino: “Avevamo litigato, l’ho accoltellato per difendermi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marco Viti è in carcere dal 28 ottobre per l'Omicidio di Paolo Gamba. Il 48enne all'interrogatorio di convalida ha raccontato che quel giorno aveva litigato con il 44enne che lo aveva ospitato in casa. Sarebbe stato lui il primo a impugnare un coltello e a colpire, mentre Viti lo avrebbe accoltellato quattro volte "per difesa". Fanpage.it - Omicidio Paolo Gamba, il coinquilino: “Avevamo litigato, l’ho accoltellato per difendermi” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marco Viti è in carcere dal 28 ottobre per l'di. Il 48enne all'interrogatorio di convalida ha raccontato che quel giorno avevacon il 44enne che lo aveva ospitato in casa. Sarebbe stato lui il primo a impugnare un coltello e a colpire, mentre Viti lo avrebbequattro volte "per difesa".

Omicidio Paolo Gamba, il coinquilino: “Avevamo litigato, l’ho accoltellato per difendermi”

Marco Viti è in carcere dal 28 ottobre per l’omicidio di Paolo Gamba. Il 48enne all’interrogatorio di convalida ha raccontato che quel giorno aveva litigato con il 44enne che lo aveva ospitato in casa ...

"Condotte gravi e spregiudicate"

Resta in carcere, Marco Viti, 48 anni, accusato di omicidio volontario per aver ucciso con quattro coltellate il coinquilino Paolo Gamba, 44 anni, nella sua abitazione di via Patrioti ...

Omicidio a Cremona, Paolo Gamba ucciso a coltellate dal coinquilino appena uscito dal carcere

L’aggressione al culmine di una violenta lite, forse per questioni di droga. Il presunto assassino, Marco Viti, è stato fermato dalla polizia. La vittima aveva 44 anni ...

Omicidio a Cremona. Paolo Gamba accoltellato dal coinquilino Marco Viti, uscito di galera dieci giorni fa

È stato l'assassino, Marco Viti, a chiamare la polizia: "Ho ucciso il ragazzo che abita con me". Era uscito dal carcere 10 giorni fa ...