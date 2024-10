Lettera43.it - Nuoro, quattro ragazzi morti in un incidente stradale: avevano tra i 17 e i 20 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024)di Fonni, in provincia di, sonoin unmercoledì 30 ottobre 2024. I fatti si sono verificati sulla provinciale 69 alla periferia del paese tra il tardo pomeriggio e la sera. Non vedendoli rientrare a casa, i genitori hanno lanciato l’allarme e la loro auto, intorno alla mezzanotte, è stata ritrovata in una scarpata. Il veicolo, una Fiat Punto, sarebbe uscito di strada in una curva per poi ribaltarsi più volte e finire in un dirupo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di, che ha estratto icorpi privi di vita. Le vittime sono Lorenzo Figus (17), Marco Innocenti (18), Michele Coinu (20) e Michele Soddu (20). I carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertarne le cause.