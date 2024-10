Napoli, l’ultimo saluto a Emanuele Tufano: il 15enne ucciso in una sparatoria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli ha dato l’ultimo saluto a Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a colpi di pistola a seguito di una sparatoria nel centro cittadino. Migliaia le persone presenti in piazza Sanità per assistere alla funzione dell’Arcivescovo Mimmo Battaglia. Gli amici, che indossavano tutti una maglia dedicata a Emanuele, durante tutta la messa sono rimasti seduti al centro della chiesa, attorno alla bara del 15enne. I genitori, assieme agli altri due figli, in prima fila, sostenuti dall’affetto di partenti e amici presenti. All’uscita della bara dalla chiesa le note di una tromba hanno risuonato in tutto il quartiere, accompagnate dagli applausi scroscianti della piazza. Di fronte un manifesto preparato dagli ultras che recitava “Riposa in pace Emanuele, figlio di questo quartiere”. Lapresse.it - Napoli, l’ultimo saluto a Emanuele Tufano: il 15enne ucciso in una sparatoria Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha dato, ila colpi di pistola a seguito di unanel centro cittadino. Migliaia le persone presenti in piazza Sanità per assistere alla funzione dell’Arcivescovo Mimmo Battaglia. Gli amici, che indossavano tutti una maglia dedicata a, durante tutta la messa sono rimasti seduti al centro della chiesa, attorno alla bara del. I genitori, assieme agli altri due figli, in prima fila, sostenuti dall’affetto di partenti e amici presenti. All’uscita della bara dalla chiesa le note di una tromba hanno risuonato in tutto il quartiere, accompagnate dagli applausi scroscianti della piazza. Di fronte un manifesto preparato dagli ultras che recitava “Riposa in pace, figlio di questo quartiere”.

Napoli, l'ultimo saluto a Emanuele Tufano: il 15enne ucciso in una sparatoria

