Monza-Milan niente conferenza stampa per Fonseca | Serie A News

Paulo Fonseca non terrà la conferenza stampa di presentazione di Monza-Milan a Milanello. Appuntamento rinviato alla Champions League

Milan, capitolo indisponibili: Pulisic recuperato per Monza, Gabbia no

Sabato sera a Monza Paulo Fonseca tornerà ad avere a disposizione la squadra al completo, quantomeno la formazione titolare, se non vogliamo prendere in considerazione i lungo degenti ...

Monza-Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo U-Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Monza-Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo U-Power Stadium di Monza si giocherà la gara valevole per ...

Monza ko contro l'Atalanta: ecco cos'ha penalizzato il Monza a Bergamo

Peccato. Davvero un peccato. Ci ho creduto fino a 20’ dal termine. Ho creduto al fatto che, come confidato all’amico e collega Fiorenzo Dosso ad inizio settimana, potesse valere la legge dei grandi nu ...

Monza-Venezia, Djuric: 'Reazione al brutto primo tempo importante'

Il centravanti del Monza Milan Djuric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Venezia in cui ha segnato il 2-2. Le parole di Milan Djuric post Venezia..