Montoro, il Sindaco Carratù assegna le deleghe ai consiglieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di mercoledì 30 ottobre 2024 il Sindaco di Montoro Salvatore Carratu’ ha conferito le deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza. Nominati i consiglieri, Ansalone Anna alle politiche sociali, Bruno Vincenzo all’integrazione territoriale e alle politiche di sviluppo, Cerrato Antonello alle politiche sanitarie, Cirino Francesco alla legalità e sicurezza, Lepre Maria Rosa agli affari generali, Pastore Maria alle attività produttive, Russo Antonio alle politiche giovanili e associazionismo, Trifone Marianna alla pubblica istruzione mentre D’Amato Raffaele è stato delegato alla Comunità Montana Irno Solofrana dove è stato nominato assessore. I consiglieri incaricati potranno sviluppare approfondimenti collaborativi nelle materie a loro assegnate, così da supportare le attività di indirizzo e coordinamento proprie del Sindaco. Anteprima24.it - Montoro, il Sindaco Carratù assegna le deleghe ai consiglieri Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di mercoledì 30 ottobre 2024 ildiSalvatore Carratu’ ha conferito leaicomunali di maggioranza. Nominati i, Ansalone Anna alle politiche sociali, Bruno Vincenzo all’integrazione territoriale e alle politiche di sviluppo, Cerrato Antonello alle politiche sanitarie, Cirino Francesco alla legalità e sicurezza, Lepre Maria Rosa agli affari generali, Pastore Maria alle attività produttive, Russo Antonio alle politiche giovanili e associazionismo, Trifone Marianna alla pubblica istruzione mentre D’Amato Raffaele è stato delegato alla Comunità Montana Irno Solofrana dove è stato nominato assessore. Iincaricati potranno sviluppare approfondimenti collaborativi nelle materie a lorote, così da supportare le attività di indirizzo e coordinamento proprie del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ilCarratùle deleghe ai consiglieri;, ilCarratùle deleghe ai consiglieri;: ilCarratùle deleghe ai consiglieri; Screening Oncologici: i Camper dell’ASL ad Avellino faranno tappa a Calitri e Torella dei Lombardi; Picentini, taglio illegale fuori controllo: ASA Montella chiede l’intervento del Ministero dell’Ambiente;ille deleghe ai consiglieri; Approfondisci 🔍

Montoro, il sindaco Carratù assegna le deleghe ai consiglieri

(orticalab.it)

Nella giornata di mercoledì 30 ottobre 2024 il Sindaco Salvatore Carratu’ ha conferito le deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza.

Montoro: squilibrio di bilancio sì o no? “Verso Itaca”: non esiste

(corriereirpinia.it)

Ma lo squilibrio di bilancio a Montoro esiste sì o no? Per la maggioranza, attraverso le parole del sindaco Salvatore Carratù, esiste eccome. Da diverso tempo l’argomento è stato reso pubblico dallo ...

Montoro, Carratù: «Bilancio in disequilibrio finanziario»

(orticalab.it)

Ha affermato il sindaco di Montoro, affidando la comunicazione sullo stato di salute delle casse del Comune a un lungo post su Facebook «Un bilancio in disequilibrio finanziario. Una notizia che ...

Giovanni Carratù

(sportface.it)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...