Lanazione.it - Montecatini in svendita. Si cedono anche le Panteraie

(Di giovedì 31 ottobre 2024)TERME (PIstoia) Luglio 1956: Esther Williams, la campionessa americana di nuoto divenuta una star del cinema internazionale, e le ragazze della sua compagnia incantano il folto pubblico accorso all’inaugurazione delle, con splendide esibizioni coreografiche nella piscina. Al taglio del nastro di questi nuovo complesso turistico, con dancing e ristorante, è presente persino il giovane ministro delle finanze Giulio Andreotti che osserva con interesse lo spettacolo. Ottobre 2024: le, di proprietà delle Terme, coinvolte in una procedura di concordato preventivo in continuità , pur non appartenendo al gruppo dei beni strategici della società , come tutti gli immobili dell’azienda, sono in vendita. L’offerta base è di quattro milioni e di 264mila euro.