Milan, non basta un Zlatan Ibrahimovic a fare primavera… (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al Milan di oggi non serve il pugno duro di Paulo Fonseca e non basta nemmeno uno Zlatan Ibrahimovic così. Serve una società forte Mettici un po’ di sfortuna, aggiungici l’assenza di un paio di giocatori pesanti, però quel senso di fatalismo che ha dimostrato il Milan nella partita persa con il Napoli è un ulteriore segnale preoccupante di questo stentato avvio di stagione, quasi un déjà-vu della sfida di Champions League a Leverkusen. Insomma, la squadra si impegna, crea buone occasioni, ma al 90esimo minuto c’è sempre un qualcosa che manca. Hai subito un goal poi l’altro e nonostante l’impegno profuso, magari un pochino disordinato, non sei riuscito a raddrizzare il risultato e intanto i punti se ne vanno e il distacco dai primi posti si allunga. Dailymilan.it - Milan, non basta un Zlatan Ibrahimovic a fare primavera… Leggi tutto 📰 Dailymilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aldi oggi non serve il pugno duro di Paulo Fonseca e nonnemmeno unocosì. Serve una società forte Mettici un po’ di sfortuna, aggiungici l’assenza di un paio di giocatori pesanti, però quel senso di fatalismo che ha dimostrato ilnella partita persa con il Napoli è un ulteriore segnale preoccupante di questo stentato avvio di stagione, quasi un déjà-vu della sfida di Champions League a Leverkusen. Insomma, la squadra si impegna, crea buone occasioni, ma al 90esimo minuto c’è sempre un qualcosa che manca. Hai subito un goal poi l’altro e nonostante l’impegno profuso, magari un pochino disordinato, non sei riuscito a raddrizzare il risultato e intanto i punti se ne vanno e il distacco dai primi posti si allunga.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Ibra: una bandiera per i rossoneri;, Ibrahimovic e il mistero della giacca di pelle: il post che cita Fonzie fa infuriare i tifosi; Ibrahimovic-Condò scontro a Sky: «L'obiettivo minimo a bilancio per la Champions? Fammi la domanda in inglese»;, l'ex Leonardo: "A Fonseca serve tempo. Ibrahimovic dirigente? Bella domanda,rispondo"; Ibra, confermare Fonseca: ecco cosa devi fare;, Ravezzani: “Ibrahimovic, così. Theo-Leao,c’è reato”; Approfondisci 🔍

Clamoroso, Ibrahimovic lascia il Milan e il mondo del calcio

(calciomercatonews.com)

Il Milan non sarà più la casa di Zlatan Ibrahimovic, l'ex centravanti ha deciso di cambiare tutto: che sorpresa per i tifosi ...

Milan, Ibrahimovic e il mistero della giacca di pelle: il post che cita Fonzie fa infuriare i tifosi

(sport.virgilio.it)

Il dirigente rossonero pubblica sui social una foto in cui cita il celebre personaggio del telefilm “Happy Days”, scatenando la rabbia dei supporter milanisti ...

Repice: "Il Milan non può lottare per il titolo. Manca la continuità e qualche difensore"

(milannews.it)

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli. E ci dice la sua sulla prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole ...

Telefonata ad Ibrahimovic, Zlatan pronto a dire sì: Milan di sasso

(milanlive.it)

Ibrahimovic pronto per una “nuova” avventura: l’ex calciatore potrebbe cambiare sport, tutti i dettagli ...