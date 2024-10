Media incubo: solo cinque punti in otto partite (Di giovedì 31 ottobre 2024) La marcia della Reggiana procede a rilento e la classifica, adesso, inizia a fare paura. Dopo la bella e convincente vittoria con il Frosinone del 20 ottobre ci eravamo tutti illusi di aver ritrovato quella squadra pratica e brillante apprezzata all’inizio del campionato, ma le due sconfitte successive – a Palermo e con il Cosenza – hanno nuovamente addensato parecchi dubbi sul cielo granata. La compagine vista al ‘Barbera’ e al ‘Città del Tricolore’ è infatti sembrata troppo fragile, a tratti addirittura impaurita, come ha ammesso lo stesso Meroni in conferenza stampa. La cosa più preoccupante, al di là dei numeri che tra poco vedremo e che sono impietosi, è nella sensazione che il gruppo non abbia ancora le certezze tecniche a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Ilrestodelcarlino.it - Media incubo: solo cinque punti in otto partite Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La marcia della Reggiana procede a rilento e la classifica, adesso, inizia a fare paura. Dopo la bella e convincente vittoria con il Frosinone del 20bre ci eravamo tutti illusi di aver ritrovato quella squadra pratica e brillante apprezzata all’inizio del campionato, ma le due sconfitte successive – a Palermo e con il Cosenza – hanno nuovamente addensato parecchi dubbi sul cielo granata. La compagine vista al ‘Barbera’ e al ‘Città del Tricolore’ è infatti sembrata troppo fragile, a tratti addirittura impaurita, come ha ammesso lo stesso Meroni in conferenza stampa. La cosa più preoccupante, al di là dei numeri che tra poco vedremo e che sono impietosi, è nella sensazione che il gruppo non abbia ancora le certezze tecniche a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:punti in otto partite; Cosa guardare ad Halloween, i 5 film più spaventosi che trovi su Netflix: preparati a urlare | Per una notte da; Scrutini con l'della calcolatrice. Perché un sei meno meno può valere (ugualmente) bocciatura o promozione;piromane:auto in fiamme nella notte; Fine settimana danelle carceri italiane: due suicidi,rivolte, tre proteste con disordini, quattro agenti e un medico feriti e quattro sequestri di droga e telefoni; Torna l’piromane a Firenze. Sette auto date alle fiamme da Novoli a Rifredi; Approfondisci 🔍

Bulli incubo delle medie: «Vittime 4 studenti su 10»

(ilmessaggero.it)

Sono le scuole medie i luoghi in cui si registrano i maggiori casi di bullismo tra i minorenni nella Capitale. Settanta adolescenti su 100 hanno assistito a un episodio di bullismo. Quasi 40 su ...

Collaboratori da incubo.

(millionaire.it)

I 'leader' hanno la responsabilità di creare un ambiente di lavoro positivo, ma anche i dipendenti hanno non poche responsabilità verso l'azienda e i ...

Incubo 'Dana' a Valencia, 95 morti, anche bambini. Molti dispersi e polemiche (VIDEO)

(msn.com)

AGI - È emergenza infinita in Spagna, dove lo stesso premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che una nuova ondata di maltempo è attesa sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore. Lo strari ...

Burocrazia da incubo, alle pmi costa 80 miliardi l'anno

(ansa.it)

Nell'offerta dei servizi pubblici digitali, la pubblica amministrazione italiana è tra le peggiori d'Europa, di conseguenza i tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i ...