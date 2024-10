Lapresse.it - Marcello Gemmato e la sua clinica, bufera sul sottosegretario alla Salute

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)sule deputato di Fratelli d’Italia, socio di unaprivata che spinge sul fatto di non “dover attendere i tempi lunghi del sistema sanitario pubblico”. Il caso è stato sollevato da un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano e ha scatenato le critiche delle opposizioni che ne chiedono le dimissioni. “Lo abbiamo sempre detto. La destra non sta smantellando la sanità pubblica per sciatteria, ma per un preciso disegno. E chi ci guadagna? Solo loro, la destra. Lo spot dellaprivata, di cui ilè socio, è un insulto ai quei 4,5 milioni di italiani che hanno già rinunciato a curarsi proprio causa di quelle liste d’attesa che lapromette di far saltare”, ha scritto su Instagram la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.