L'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la mamma: "Ci hai donato tantissimo. Ti adoro" (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Chiesa gremita e un lungo applauso hanno salutato il feretro di Matilde Lorenzi, la sciatrice 19enne morta lunedì in seguito a una caduta sulle piste da sci in Alto Adige, dove si stava allenando. "Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004, e lunedì hai deciso di andartene via di fretta. Ma io voglio solo ringraziarti, perchè io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori", ha detto tra le lacrime, Elena, la mamma di Matilde, durante la cerimonia. "Eri riservata, ti aprivi con calma - ha detto - ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie Matilde". Nelle prime file, la mamma, il papà, la nonna, i fratelli e il fidanzato della sciatrice. Agi.it - L'ultimo saluto a Matilde Lorenzi, la mamma: "Ci hai donato tantissimo. Ti adoro" Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Chiesa gremita e un lungo applauso hanno salutato il feretro di, la sciatrice 19enne morta lunedì in seguito a una caduta sulle piste da sci in Alto Adige, dove si stava allenando. "Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004, e lunedì hai deciso di andartene via di fretta. Ma io voglio solo ringraziarti, perchè io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori", ha detto tra le lacrime, Elena, ladi, durante la cerimonia. "Eri riservata, ti aprivi con calma - ha detto - ci hai. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti. Grazie". Nelle prime file, la, il papà, la nonna, i fratelli e il fidanzato della sciatrice.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Kevin Gentilin, un corteo di Vespe per l': in mille al funerale del 15enne morto mentre stava and; Folla per l’a Nicola Farruggio. Il sindaco Lagalla: “Uomo propositivo, interessato allo svilupp…; L'a Matilde Lorenzi, la mamma: "Ci hai donato tantissimo"; L'a Giovanna Chinnici: i funerali a Nova Milanese; Introd si stringe alla famiglia, l’a Claire; Il funerale e il ballo: l'di nonno Gino al nipote quindicenne morto; Approfondisci 🔍

Matilde Lorenzi, a Giaveno l’ultimo saluto

(msn.com)

Nella chiesa di San Lorenzo i funerali della giovane sciatrice. Attesi Marta Bassani e anche il presidente del Coni Malagò ...

L'ultimo commosso saluto a Matilde Lorenzi. Il lungo abbraccio della famiglia

(ilgiornale.it)

Si sono tenuti oggi, nella parrocchia di San Lorenzo a Giaveno (Torino), i funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice diciannovenne morta dopo un incidente su una pista in Val Senales, Alto Adige. Una ...

L'ultimo saluto a Matilde Lorenzi

(informazione.it)

Nella parrocchia di San Lorenzo a Giaveno , Torino , si sono svolti oggi i funerali di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice diciannovenne tragicamente scomparsa in seguito a un incidente avvenuto dur ...

Un intero paese in lutto. L’ultimo saluto a Giovanna

(msn.com)

Domani nella chiesa di Sant’Antonino saranno celebrati i funerali della pensionata morta per difendere la figlia dalla violenza del cognato.