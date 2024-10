L'importanza di chiamarsi Nicolò (Di giovedì 31 ottobre 2024) In William Shakespeare il tema del nome ha una grande importanza. C’è quella frase di Romeo e Giulietta sulla rosa che conoscete tutti, ma anche in altre opere il nome dei personaggi pesa sul loro destino, ne definisce l’identità sociale e personale, diventa uno scoglio o un trampolino, qualcosa da difendere o contro cui combattere, per staccarsene, perché poi alla fine una rosa eccetera eccetera. Chissà cosa avrebbe pensato Shakespeare vedendo tutti questi calciatori italiani forti che si chiamano Nicolò. Ci avete mai fatto caso? Nicolò Barella (1997), Nicolò Zaniolo (1999), Nicolò Fagioli (2001), Nicolò Rovella (2001). Solo con questi quattro potreste farci il centrocampo della Nazionale senza andare poi così lontano dal migliore possibile e, se ci pensate, se ci pensate davvero come se fosse una cosa seria, è semplicemente assurdo. Ultimouomo.com - L'importanza di chiamarsi Nicolò Leggi tutto 📰 Ultimouomo.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) In William Shakespeare il tema del nome ha una grande. C’è quella frase di Romeo e Giulietta sulla rosa che conoscete tutti, ma anche in altre opere il nome dei personaggi pesa sul loro destino, ne definisce l’identità sociale e personale, diventa uno scoglio o un trampolino, qualcosa da difendere o contro cui combattere, per staccarsene, perché poi alla fine una rosa eccetera eccetera. Chissà cosa avrebbe pensato Shakespeare vedendo tutti questi calciatori italiani forti che si chiamano. Ci avete mai fatto caso?Barella (1997),Zaniolo (1999),Fagioli (2001),Rovella (2001). Solo con questi quattro potreste farci il centrocampo della Nazionale senza andare poi così lontano dal migliore possibile e, se ci pensate, se ci pensate davvero come se fosse una cosa seria, è semplicemente assurdo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nuova stagione del Teatro comunale Piccinni di Bari: la programmazione dal 18 ottobre 2024; Approfondisci 🔍

L'importanza di chiamarsi Ernesto: trama e personaggi

(studenti.it)

L'importanza di chiamarsi Ernesto è, insieme al Ritratto di Dorian Gray, una delle opere più famose di Oscar Wilde. La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1895, racconta della doppia ...

L'importanza di chiamarsi Ernesto (film)

(wikiwand.com)

Il film segue fedelmente la commedia L'importanza di chiamarsi Ernesto (14 febbraio 1895) di Oscar Wilde anche se non è divisa in atti, ma in scene ambientate in luoghi differenti. Nel 2002, venne ...

L'importanza di chiamarsi Ernest streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere L'importanza di chiamarsi Ernest in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di L'importanza di chiamarsi Ernest in gratis con pubblicità ...

L'importanza di chiamarsi Carlo: lo speciale di Sky TG24

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...