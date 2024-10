Lavoratori in nero e scarsa pulizia: a Monza multati due ambulanti al mercato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono due i provvedimenti eseguiti dalla polizia locale nella giornata di giovedì 31 ottobre nei confronti di altrettanti venditori ambulanti del mercato settimanale cittadino di via Pellettier.Nel primo caso si tratta di un ambulante al quale è stato richiesto di esibire la documentazione Monzatoday.it - Lavoratori in nero e scarsa pulizia: a Monza multati due ambulanti al mercato Leggi tutto 📰 Monzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono due i provvedimenti eseguiti dalla polizia locale nella giornata di giovedì 31 ottobre nei confronti di altrettanti venditoridelsettimanale cittadino di via Pellettier.Nel primo caso si tratta di un ambulante al quale è stato richiesto di esibire la documentazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: a Monza multati due ambulanti al mercato; Jesi /inigiene, sanzioni per un kebab; Forlì, una cucina da incubo in un ristorante: oltre 10mila euro di multa perigiene ein; Irregolarità,igiene e malagestione dei farmaci: nuova tegola da 26 mila euro per La Decima; B&b abusivi a Venezia: scoperti 31 alloggi irregolari. Stanze in magazzini e ripostigli. Una proprietaria vive; Pastore sfruttato per 1,5 euro all'ora: arrestati un uomo e la sua compagna; Approfondisci 🔍

Lavoratori in nero e scarsa pulizia: a Monza multati due ambulanti al mercato

(monzatoday.it)

A seguito dei riscontri, gli agenti hanno infatti scoperto che uno dei lavoratori, uno straniero regolare sul territorio ... accorti che l'ambulante non provvedeva in modo adeguato alla pulizia delle ...

Monza, controlli al mercato: lavoro in nero e scarso igiene

(msn.com)

Un’operazione mirata e meticolosa che ha portato alla luce diverse irregolarità, a partire da un episodio di lavoro nero.

Scarsa sicurezza e lavoratori in nero nel Maceratese. Dieci denunciati, sei attività sospese

(msn.com)

MACERATA I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Macerata hanno eseguito una serie di ispezioni in pubblici esercizi e aziende operanti nel terziario (attività di ...

Lavoratori in nero e scarsa sicurezza sul lavoro: tre attività sospese nell’Agrigentino e nel Messinese

(lasicilia.it)

Nell’agrigentino è stata sospesa l’attività di un oleificio perché sono stati trovati 3 lavoratori in nero su 9 dipendenti. Gli ispettori hanno impartito prescrizioni in materia di salute e ...