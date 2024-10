L’Ai genererà 5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici entro il 2030 (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale, nonostante la sua natura virtuale, ha un impatto molto tangibile sul mondo reale. In particolare, l’allarmante crescita dei sistemi di Ai sta alimentando una preoccupante tendenza: la produzione massiccia di rifiuti elettronici. Uno studio recente, pubblicato su Nature Computational Science, dipinge uno scenario piuttosto inquietante: entro il 2030, potrebbero accumularsi ben 5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici aggiuntivi, direttamente attribuibili allo sviluppo delL’Ai. Si tratta di una cifra considerevole, se si pensa che la produzione globale di e-waste supera già abbondantemente i 60 milioni di tonnellate annuali. Perché L’Ai produce così tanti rifiuti? La risposta è semplice: la continua evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale richiede hardware sempre più potente e sofisticato. Quifinanza.it - L’Ai genererà 5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici entro il 2030 Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale, nonostante la sua natura virtuale, ha un impatto molto tangibile sul mondo reale. In particolare, l’allarmante crescita dei sistemi di Ai sta alimentando una preoccupante tendenza: la produzione massiccia di. Uno studio recente, pubblicato su Nature Computational Science, dipinge uno scenario piuttosto inquietante:il, potrebbero accumularsi ben 5didiaggiuntivi, direttamente attribuibili allo sviluppo del. Si tratta di una cifra considerevole, se si pensa che la produzione globale di e-waste supera già abbondantemente i 60diannuali. Perchéproduce così tanti? La risposta è semplice: la continua evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale richiede hardware sempre più potente e sofisticato.

E-waste, entro il 2030 l’AI generativa potrebbe causare annualmente 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici

(key4biz.it)

Una ricerca recente stima che l’espansione dell’AI generativa potrebbe generare, entro il 2030, fino a 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici (e-waste) ogni anno, equivalenti a circa 10 mili ...

