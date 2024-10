La Yuasa sfida i giganti. In Trentino serve l’impresa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua l’avvicinamento della Yuasa Battery alla sfida con la storia di domenica prossima alle ore 18 al PalaSavelli contro la corazzata Itas Trentino. Certo, la classifica necessita di essere rafforzata in termini di punti ma di certo non sarà impresa semplice farlo contro la formazione Campione D’Europa in carica, prossimo ostacolo sulla strada della Yuasa Battery. Gli infortuni e le assenze combinate di Fedrizzi, out per un problema alla caviglia dopo la prima giornata, e di Petkovic, problema muscolare agli addominali nel riscaldamento pre Verona, hanno di certo complicato i piani di coach massimilianoi Ortenzi e dei suoi ragazzi. Un certo equilibrio di squadra era stato trovato proprio con il sestetto iniziale e con la sempre maggiore verve anche in banda di Tatatorv e Schalk con l’opposto croato Cvanciger pronto all’uso e subito gettato nella mischia per Petkovic. Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa sfida i giganti. In Trentino serve l’impresa Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continua l’avvicinamento dellaBattery allacon la storia di domenica prossima alle ore 18 al PalaSavelli contro la corazzata Itas. Certo, la classifica necessita di essere rafforzata in termini di punti ma di certo non sarà impresa semplice farlo contro la formazione Campione D’Europa in carica, prossimo ostacolo sulla strada dellaBattery. Gli infortuni e le assenze combinate di Fedrizzi, out per un problema alla caviglia dopo la prima giornata, e di Petkovic, problema muscolare agli addominali nel riscaldamento pre Verona, hanno di certo complicato i piani di coach massimilianoi Ortenzi e dei suoi ragazzi. Un certo equilibrio di squadra era stato trovato proprio con il sestetto iniziale e con la sempre maggiore verve anche in banda di Tatatorv e Schalk con l’opposto croato Cvanciger pronto all’uso e subito gettato nella mischia per Petkovic.

Amarezza per quel quarto set in cui poteva girare la sfida di Taranto, nelle parole di coach Ortenzi al termine del 3-1 in terra tarantina della Yuasa Battery Grottazzolina.

