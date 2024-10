La Talpa slitta ancora, quando inizia? Canale 5 modifica palinsesto: novità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mediaset si prepara a rivoluzionare nuovamente il palinsesto di Canale 5, con una serie di spostamenti e rinvii. Tra le principali novità, spicca il nuovo slittamento de La Talpa, un format che sembrava destinato a fare ritorno sulla rete, ma che continua a subire rinvii, creando attese e dubbi. Inoltre, il Grande Fratello trasloca al martedì, una decisione che pare non aver entusiasmato né Alfonso Signorini né il suo team, specie considerando l'attuale stagione del reality show che fatica a conquistare il pubblico. La Talpa rinviata su Canale 5: Diletta Leotta nel limbo Posticipato il ritorno de La Talpa. Secondo le indiscrezioni, uno dei motivi principali di questa decisione potrebbe essere la forte concorrenza prevista con il ritorno della nuova stagione de L'Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta su Rai1, adattamento televisivo del popolare romanzo di Elena Ferrante. Tvpertutti.it - La Talpa slitta ancora, quando inizia? Canale 5 modifica palinsesto: novità Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mediaset si prepara a rivoluzionare nuovamente ildi5, con una serie di spostamenti e rinvii. Tra le principali, spicca il nuovomento de La, un format che sembrava destinato a fare ritorno sulla rete, ma che continua a subire rinvii, creando attese e dubbi. Inoltre, il Grande Fratello trasloca al martedì, una decisione che pare non aver entusiasmato né Alfonso Signorini né il suo team, specie considerando l'attuale stagione del reality show che fatica a conquistare il pubblico. Larinviata su5: Diletta Leotta nel limbo Posticipato il ritorno de La. Secondo le indiscrezioni, uno dei motivi principali di questa decisione potrebbe essere la forte concorrenza prevista con il ritorno della nuova stagione de L'Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta su Rai1, adattamento televisivo del popolare romanzo di Elena Ferrante.

