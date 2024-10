Gaeta.it - La rosa della vendetta spoiler: arriva una scoperta sconvolgente che cambia il corso delle cose

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella puntata che andrà in onda domenica 3 novembre unacambierà per sempre il destino dei protagonisti. Lacontinua a mietere così tanti ascolti domenica dopo domenica che, anche se ancora non c'è l'ufficialità da parte di Mediaset, pare proprio che i vertici abbiano deciso di far slittare la finemessa in ondadizi turca. La puntata finale quindi non andrebbe più in onda il 10 novembre, ma addirittura il 24, coprendo così un altro mese intero tra intrighi e colpi scena. Evidentemente il pubblico sta rispondendo più che bene alle disavventure di Gulcemal e Deva che ora entrano proprio nel vivo.