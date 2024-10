La protesta dei vigili del fuoco: "Le colleghe non hanno la doccia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si solleva forte la protesta del sindacato Usb, nel suo coordinamento provinciale dei vigili del fuoco, su alcune questioni organizzative del Comando dei vigili del fuoco di Monza. Scarsità di servizi igienici per le donne (solo una doccia per le 8 vigilesse in servizio), criteri di assegnazione delle mobilità interne definite dai sindacalisti come "non trasparenti", e un’altrettanta "mancata chiarezza nella concessione di attività incentivanti (che sono extra-lavoro e retribuite) per i vigili che ne fanno richiesta", sono tre delle principali istanze su cui la sigla sindacale chiede risposte al Comando monzese, e per cui dal 27 settembre ha proclamato lo stato di agitazione, non conciliato lo scorso 22 ottobre dopo un incontro con la direzione del comando. Ilgiorno.it - La protesta dei vigili del fuoco: "Le colleghe non hanno la doccia" Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si solleva forte ladel sindacato Usb, nel suo coordinamento provinciale deidel, su alcune questioni organizzative del Comando deideldi Monza. Scarsità di servizi igienici per le donne (solo unaper le 8 vigilesse in servizio), criteri di assegnazione delle mobilità interne definite dai sindacalisti come "non trasparenti", e un’altrettanta "mancata chiarezza nella concessione di attività incentivanti (che sono extra-lavoro e retribuite) per iche ne fanno richiesta", sono tre delle principali istanze su cui la sigla sindacale chiede risposte al Comando monzese, e per cui dal 27 settembre ha proclamato lo stato di agitazione, non conciliato lo scorso 22 ottobre dopo un incontro con la direzione del comando.

