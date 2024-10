La casa farmaceutica Teva multata per 4626 milioni dall’Ue | Uso improprio del brevetto del Copaxone ostacolata una rivale

La casa farmaceutica Teva multata per 462,6 milioni dall’Ue: “Uso improprio del brevetto del Copaxone, ostacolata una rivale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Commissione Ue ha multato per 462,6 milioni di euro la casa farmaceutica Teva per aver abusato del sistema brevetti per prolungare l’esclusività del suo farmaco Copaxone, usato per il trattamento della sclerosi multipla. L’abuso della posizione dominante ha ritardato l’ingresso di un medicinale concorrente e secondo l’Antistrust Ue ha provocato un danno all’azienda ‘bloccata’ nei mercati di Belgio, Italia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Polonia. La sanzione, una delle più alte mai imposte per questo tipo di violazione, rappresenta una risposta severa dell’Unione europea a una doppia condotta giudicata gravissima. La vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha annunciato la decisione di imporre la multa in un video girato davanti a una farmacia nei pressi di Palazzo Berlaymont. Ilfattoquotidiano.it - La casa farmaceutica Teva multata per 462,6 milioni dall’Ue: “Uso improprio del brevetto del Copaxone, ostacolata una rivale” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Commissione Ue ha multato per 462,6di euro laper aver abusato del sistema brevetti per prolungare l’esclusività del suo farmaco, usato per il trattamento della sclerosi multipla. L’abuso della posizione dominante ha ritardato l’ingresso di un medicinale concorrente e secondo l’Antistrust Ue ha provocato un danno all’azienda ‘bloccata’ nei mercati di Belgio, Italia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Polonia. La sanzione, una delle più alte mai imposte per questo tipo di violazione, rappresenta una risposta severa dell’Unione europea a una doppia condotta giudicata gravissima. La vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha annunciato la decisione di imporre la multa in un video girato davanti a una farmacia nei pressi di Palazzo Berlaymont.

