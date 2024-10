Iran | la risposta a Israele sarà brutale

Iran darà una risposta "brutale" all'attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica. Lo ha affermato Mohammad Mohammadi Golpayegani, il capo dell'ufficio del leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, secondo l'agenzia di stampa Tasnim. "La recente azione del regime sionista che ha attaccato parti del nostro Paese è stata un atto disperato.La Repubblica islamica dell'Iran risponderà in un modo brutale che farà pentire Israele". Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it Scopri di più su questa notizia su Servizitelevideo.rai.it✔ L'darà una" all'attacco israeliano di sabato scorso contro la Repubblica islamica. Lo ha affermato Mohammad Mohammadi Golpayegani, il capo dell'ufficio del leader supremo dell', l'ayatollah Ali Khamenei, secondo l'agenzia di stampa Tasnim. "La recente azione del regime sionista che ha attaccato parti del nostro Paese è stata un atto disperato.La Repubblica islamica dell'risponderà in un modoche farà pentire".

