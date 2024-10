Incidente mortale a Fonni: quattro giovani perdono la vita in tragica uscita di strada (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico Incidente stradale ha scosso la comunità di Fonni, un comune situato nel Nuorese, nella serata di ieri. Un gruppo di quattro ragazzi, con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni, ha perso la vita in un sinistro avvenuto sulla provinciale 69. La notizia ha colpito profondamente la cittadinanza, riaccendendo il dibattito sui temi della sicurezza stradale e della gioventù. La dinamica dell’Incidente I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte, quando la Fiat Punto su cui viaggiavano i quattro giovani è uscita di strada in una curva, ribaltandosi più volte. Le cause che hanno portato a questa tragica uscita di pista non sono ancora state accertate e le indagini sono in corso. Gli agenti dei carabinieri stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno preceduto il disastro. Gaeta.it - Incidente mortale a Fonni: quattro giovani perdono la vita in tragica uscita di strada Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragicole ha scosso la comunità di, un comune situato nel Nuorese, nella serata di ieri. Un gruppo diragazzi, con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni, ha perso lain un sinistro avvenuto sulla provinciale 69. La notizia ha colpito profondamente la cittadinanza, riaccendendo il dibattito sui temi della sicurezzale e della gioventù. La dinamica dell’I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte, quando la Fiat Punto su cui viaggiavano idiin una curva, ribaltandosi più volte. Le cause che hanno portato a questadi pista non sono ancora state accertate e le indagini sono in corso. Gli agenti dei carabinieri stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno preceduto il disastro.

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti di Fonni (Nuoro), sono morti ieri notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni.

