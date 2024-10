Lanazione.it - Il “valzer“ dei dirigenti. Sostituito il comandante della Polizia municipale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivano gli attesi cambi negli assetti dirigenziali del Comune di Lucca: dopo tante voci e qualche veleno, l’amministrazione comunale ha infatti ufficializzato le nuova struttura organizzativa e le nuove deleghe ai noveche prestano servizio a Palazzo Orsetti. E, come da anticipazioni, non sono mancati alcuni cambiamenti, a partire da quello che riguarda il dirigente destinato a occuparsi: termina l’incarico di Maurizio Prina, i cui rapporti con il governo cittadino avevano mostrato alcune tensioni nel corso degli ultimi mesi, al suo posto ecco Fulvio Spatarella che è anche segretario generale del Comune e a cui va anche l’avvocatura comunale. Ora ci sarà da capire chi lo affiancherà nella guida dei vigili all’internostruttura stessa di piazzale San Donato. Per Prina, invece, ecco la Protezione Civile e i sistemi informativi.