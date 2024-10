Il libro “Renato Serra. Scritti sul ‘Cittadino (1910-1915)” presentato in Biblioteca Malatestiana (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 3 novembre, alle ore 16:00, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentato il libro “Renato Serra. Scritti sul ‘Cittadino’ (1910-1915)” della Società Editrice Il Ponte Vecchio a cura di Riccardo Caporali con la postfazione di Marino Biondi. Il pomeriggio, a ingresso Cesenatoday.it - Il libro “Renato Serra. Scritti sul ‘Cittadino (1910-1915)” presentato in Biblioteca Malatestiana Leggi tutto 📰 Cesenatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 3 novembre, alle ore 16:00, nell’Aula Magna dellasaràilsul’ ()” della Società Editrice Il Ponte Vecchio a cura di Riccardo Caporali con la postfazione di Marino Biondi. Il pomeriggio, a ingresso

Un volume fresco di stampa sarà presentato domenica 3 novembre in Biblioteca Malatestiana ...

"Ricerca per me vuol dire inquietudine, ma senza nessun alone eroico e romantico. L'inquietudine, infatti, nasce da un fastidio ed un'insofferenza, è come il bisogno di ...

Gli scritti esoterici in filosofia includono testi ... pubblicata nel 1495. Il libro tratta di temi filosofici come la natura della conoscenza, la filosofia naturale, la magia e la religione.

