Il film Libre con Lucas Bravo è insolito come il suo ladro poeta emarginato e ribelle

Ricordate la serie Netflix Lupin? Rivedeva in versione parigina le avventure dell'omonimo ladro letterario a cui il protagonista si ispirava, pescando anche dal mangaka Monkey Punch. Libre, su Prime Video dal 1° novembre, invece, punta su un altro carismatico criminale francese, Bruno Sulak. A occuparsene è Mélanie Laurent, attrice di Bastardi senza gloria oramai sempre più avviata dietro la macchina da presa. Scritto insieme a Christophe Deslandes e diretto dall'autrice parigina, con il Lucas Bravo di Emily in Paris a fare da protagonista, il film presenta vicende assurde come possono essere solo quelle successe veramente al truffaldino Sulak.

