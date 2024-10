Iannone racconta il ritorno in MotoGp: «Mi ha chiamato Valentino Rossi e gli ho risposto subito di sì, non se l’aspettava» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo cinque anni di assenza, Andrea Iannone tornerà in pista per il MotoGp vestendo i colori del team Pertamina Enduro VR46. È lui il sostituto di Fabio Di Giannantonio, costretto a saltare le ultime due gare del mondiale per operarsi alla spalla: al suo posto Valentino Rossi ha chiamato il pilota di Vasto, impegnato nel finale di stagione di Superbike ma immediatamente pronto a subentrare. La chiamata dell’ex campione è arrivata in modo del tutto inaspettato, mentre era in volo per Jerez: non ci ha pensato nemmeno un secondo prima di tornare indietro e accettare questa sfida. Nel weekend Iannone sarà a Sepang per giocarsi tutto nel GP della Malesia. Iannone racconta la telefonata di Valentino Rossi L’occasione gli si è presentata quando meno se lo aspettava, proprio nel momento meno opportuno. Ilnapolista.it - Iannone racconta il ritorno in MotoGp: «Mi ha chiamato Valentino Rossi e gli ho risposto subito di sì, non se l’aspettava» Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo cinque anni di assenza, Andreatornerà in pista per ilvestendo i colori del team Pertamina Enduro VR46. È lui il sostituto di Fabio Di Giannantonio, costretto a saltare le ultime due gare del mondiale per operarsi alla spalla: al suo postohail pilota di Vasto, impegnato nel finale di stagione di Superbike ma immediatamente pronto a subentrare. La chiamata dell’ex campione è arrivata in modo del tutto inaspettato, mentre era in volo per Jerez: non ci ha pensato nemmeno un secondo prima di tornare indietro e accettare questa sfida. Nel weekendsarà a Sepang per giocarsi tutto nel GP della Malesia.la telefonata diL’occasione gli si è presentata quando meno se lo aspettava, proprio nel momento meno opportuno.

Non trattiene l’emozione Andrea Iannone poche ore prima del suo ritorno in MotoGP. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della ...

Le parole di Andrea Iannone alla vigilia del Gran Premio della Malesia, che segna il suo ritorno in MotoGP 5 anni dopo la squalifica per doping. Il pilota di Vasto sarà in pista a Sepang al posto dell ...

Nel box del team Pertamina Enduro VR46, tutti gli occhi sono su Andrea Iannone, che in occasione del Gran Premio della Malesia fa il suo ritorno in MotoGP dopo cinque anni. Il pilota di Vasto torna co ...

ROMA, 31 OTT - "Sono onorato che hanno pensato a me e non potevo non dire sì a questa opportunità non appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa e impegnativa, visto che non gu ...