Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e la Rsu della Provincia di Arezzo denunciato la situazione "critica e preoccupante" dentro la Provincia di Arezzo. "Il Presidente Polcri è stato sollecitato ad occuparsi dell'indirizzo politico amministrativo da fornire ai dirigenti e funzionari - spiegano i sindacati - anche recentemente la parte sindacale ha reiteratamente sollecitato l'adozione di decreti da parte del Presidente che sembrano giacenti e alla firma da svariati mesi e tale comportamento, appare a nostro avviso giuridicamente antisindacale, lesivo degli accordi firmati". Sul tema è arrivato anche l'appoggio del consigliere Provinciale di Fdi Francesco Lucacci che evidenzia la "totale incapacità di Polcri di amministrare la Provincia".

I sindacati:: "La Provincia è immobile"

(lanazione.it)

