"I ritardi alla ’Saffi’? La colpa è del Comune" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’amministrazione l’aveva promesso, e così è stato. Ieri mattina la vicesindaca Michela Mussoni e l’assessore Luca Paganelli sono andati alla scuola elementare di San Vito, per capire meglio i disagi segnalati dai genitori dei ragazzi (oltre un centinaio) delle 4 classi terze della media ‘Saffi’. Delle 10 classi della ‘Saffi’ trasferite da settembre a causa dei ritardi dei lavori alla scuola (le altre sono 3 prime e 3 seconde, spostate alla ‘Pascucci’) sono loro quelli che stanno patendo di più, per i disagi del trasporto scolastico e le aule anguste. Ma secondo gli assessori, "i ragazzi trasferiti a San Vito sono nella condizione di svolgere l’attività didattica senza particolari disagi". In realtà i problemi ci sono, tant’è che il Comune ora sta valutando con la preside Giovanna Frisoni di spostare la classe più numerosa in un’aula più capiente. Ilrestodelcarlino.it - "I ritardi alla ’Saffi’? La colpa è del Comune" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’amministrazione l’aveva promesso, e così è stato. Ieri mattina la vicesindaca Michela Mussoni e l’assessore Luca Paganelli sono andatiscuola elementare di San Vito, per capire meglio i disagi segnalati dai genitori dei ragazzi (oltre un centinaio) delle 4 classi terze della media ‘Saffi’. Delle 10 classi della ‘Saffi’ trasferite da settembre a causa deidei lavoriscuola (le altre sono 3 prime e 3 seconde, spostate‘Pascucci’) sono loro quelli che stanno patendo di più, per i disagi del trasporto scolastico e le aule anguste. Ma secondo gli assessori, "i ragazzi trasferiti a San Vito sono nella condizione di svolgere l’attività didattica senza particolari disagi". In realtà i problemi ci sono, tant’è che ilora sta valutando con la preside Giovanna Frisoni di spostare la classe più numerosa in un’aula più capiente.

relativa alla difficoltà del passaggio dei mezzi di soccorso in via Saffi in adiacenza ai cantieri. Quanto si è verificato quest'oggi in relazione ai ritardi che sono stati denunciati dai ...

Nuovi ritardi della ditta impegnata nei lavori alla scuola. La rabbia dei genitori, oggi sopralluogo nelle classi trasferite a San Vito ...

Video a Bologna: incidente e polemiche in via Saffi "Di fronte alle immagini di oggi è chiaro che chi davvero diffonde fake news non è altro che l'amministrazione che ha previsto in via…

"Ci dicano quando finiranno i lavori alla 'Saffi'. Vedendo come il cantiere procede temiamo che non sarà terminato neanche a fine dicembre". Sono preoccupati gli insegnanti della scuola media di Santa ...