Liberoquotidiano.it - Halloween, a Padova sequestrate maschere, zucche e gadget: la scoperta

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I Militari del Comando Provinciale dihanno sequestrato oltre 14mila giocattoli edi origine cinese sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore. I controlli, volti al contrasto dell'abusivismo commerciale e intensificati in vista della ricorrenza di, hanno permesso di individuare un esercizio commerciale che metteva in vendita giocattoli,irregolari, senza le informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza.