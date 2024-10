Halloween: a Milano il murale tra Trump zombie e distopie globali (Di giovedì 31 ottobre 2024) (LaPresse) Il 31 ottobre, la ricorrenza di Samhain e del Día de los Muertos, meglio nota in Occidente e negli USA come Halloween, diventa, nel murale-provocazione dell’artivista Cristina Donati Meyer, “Hateween: A volte ritornano”. Protagonista dell’opera è Donald Trump in versione zombie, che porta un ragno con la faccia dello “sciamano” dell’assalto a Capitol Hill e un pipistrello con il volto di Elon Musk che svolazza accanto. “Razzismo, misoginia, millenarismo, machismo tossico, profetismo da baraccone, complottismo, medievalismo e sostegno incondizionato al genocidio dei palestinesi sono i tratti distintivi della campagna elettorale del tycoon. Lapresse.it - Halloween: a Milano il murale tra Trump zombie e distopie globali Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (LaPresse) Il 31 ottobre, la ricorrenza di Samhain e del Día de los Muertos, meglio nota in Occidente e negli USA come, diventa, nel-provocazione dell’artivista Cristina Donati Meyer, “Hateween: A volte ritornano”. Protagonista dell’opera è Donaldin versione, che porta un ragno con la faccia dello “sciamano” dell’assalto a Capitol Hill e un pipistrello con il volto di Elon Musk che svolazza accanto. “Razzismo, misoginia, millenarismo, machismo tossico, profetismo da baraccone, complottismo, medievalismo e sostegno incondizionato al genocidio dei palestinesi sono i tratti distintivi della campagna elettorale del tycoon.

Halloween: a Milano il murale tra Trump zombie e distopie globali

