Grafton approda in Italia: un nuovo player per la selezione di talenti della Generazione Z e Millennial

Grafton, parte di Gi Group Holding, si prepara a sostenere le aziende Italiane nell'individuazione di candidati della Generazione Z e dei Millennial, dotati di competenze specializzate. Con 130 consulenti e uffici distribuiti sul territorio Italiano, il brand ha annunciato il suo arrivo ufficiale durante un evento tenutosi il 30 ottobre presso la sede di Microsoft a Milano. Questo incontro ha visto la partecipazione di importanti figure del settore e ha messo in luce il focus di Grafton sull'innovazione nel recruiting attraverso l'uso di strumenti intelligenti.

La presentazione ufficiale e i temi trattati

L'evento di presentazione ha avuto come moderatore l'amministratore delegato Francesco Manzini, che ha introdotto i partecipanti e delineato i progetti del nuovo brand.

Grafton arriva in Italia per candidati Gen Z e Millennial

(ansa.it)

Con 130 consulenti e uffici in tutta la Penisola, Grafton, brand globale di Gi Group Holding, arriva in Italia per affiancare le aziende nella ricerca e selezione di candidati Early Gen Z e Millennial ...

