Giustizia, Lega a Magistratura democratica: "Meno chiacchiere e più lavoro"

Si accende lo scontro sulla Giustizia. Dopo l'affondo del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, contro la decisione del Tribunale di Bologna di rinviare al dl 'Paesi sicuri' alla Corte di Giustizia europea, ad opera di quello che ha definito "un giudice comunista", Magistratura democratica non ci sta. "Si ripetono con sempre maggiore frequenza – scandisce Md in una nota – gravi attacchi ai magistrati che nell'esercizio delle loro funzioni assumono decisioni sgradite alla contingente maggioranza politica". Pronta la replica del Carroccio: "Ennesimo intervento di Magistratura democratica. Ricordiamo che i tribunali non sono un centro sociale e gli italiani si aspettano Meno chiacchiere e più lavoro".

