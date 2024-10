Corrieretoscano.it - Giorgio Vanni a Lucca Comics: tutti cantano Dragon Ball e Pokémon

Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), voce delle sigle di un’intera generazione, è una delle star più attese al& Games 2024, evento in corso fino al 3 novembre. Cantante delle colonne sonore di, Pokemon, One Piece e tanti altri,guida una community di fan appassionati che lo seguono in oltre 50 concerti l’anno, dove adulti e giovani si ritrovano per celebrare le sue canzoni. Negli anni ’90 e 2000, la voce diha dato vita a sigle dei cartoni animati trasmesse da Mediaset, componendo con il produttore Max Longhi e la paroliera Alessandra Valeri Manera (scomparsa nel giugno scorso) oltre 200 brani. Con 17 tracce, il suo nuovo album Uno di noi – in uscita il 1 novembre in CD e vinile – rende omaggio a una carriera straordinaria. “Mi sento un po’ come Benjamin Button,” confessa, “Invece di avere quel tipo di successo a 25-30 anni, lo sto avendo ora a 61 anni.