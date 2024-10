Gioia del Colle, 39enne trovato morto: sul corpo segni di arma da fuoco, si sospetta un omicidio (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ stato trovato un uomo privo di vita vicino un garage a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Si sospetta un omicidio: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un 39enne con precedenti penali, identificato con le iniziali M.D. – sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi di arma da fuoco al petto. Il crimine si sarebbe consumato la notte precedente, e sarebbe stato uno dei genitori a rinvenire il corpo e ad allertare i soccorsi. La vittima è stata trovata priva di vita vicino a un garage in traversa Anna Magnani, alla periferia di Gioia del Colle. Sul luogo sono giunte le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini sotto la supervisione della procura di Bari. Gli accertamenti sono attualmente in corso. Articolo in aggiornamento L'articolo Gioia del Colle, 39enne trovato morto: sul corpo segni di arma da fuoco, si sospetta un omicidio proviene da Dayitalianews. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ statoun uomo privo di vita vicino un garage adel, in provincia di Bari. Siun: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – uncon precedenti penali, identificato con le iniziali M.D. – sarebbe stato raggiunto da uno o più colpi didaal petto. Il crimine si sarebbe consumato la notte precedente, e sarebbe stato uno dei genitori a rinvenire ile ad allertare i soccorsi. La vittima è stata trovata priva di vita vicino a un garage in traversa Anna Magnani, alla periferia didel. Sul luogo sono giunte le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini sotto la supervisione della procura di Bari. Gli accertamenti sono attualmente in corso. Articolo in aggiornamento L'articolodel: suldida, siunproviene da Dayitalianews.

Gioia del Colle, 39enne trovato morto in un garage: sul corpo segni di arma da fuoco

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un garage alla periferia di Gioia del Colle: si tratterebbe di un omicidio ...

Gioia del Colle, 39enne trovato senza vita vicino a deposito: uditi colpi d'arma da fuoco, si indaga per omicidio

I carabinieri e la scientifica non escludono alcuna pista. L'uomo è stato trovato accanto a furgoni usati per la distribuzione di mozzarelle ...

Gioia del Colle, 39enne trovato morto vicino a un deposito: ipotesi omicidio

GIOIA DEL COLLE - Tragedia nella notte a Gioia del Colle, dove un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un deposito. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Scientifica, che stanno ...

39enne trovato morto. Omicidio?

GIOIA DEL COLLE – Il corpo senza vita di un 39enne gioiese è stato rinvenuto nella mattinata odierna nei pressi di via Anna Magnani. L’uomo sarebbe stato ucciso, a colpi di […] ...