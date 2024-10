Funerali Matilde Lorenzi, in migliaia per l'ultimo saluto a Giaveno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto il paese si è stretto intorno alla mamma, al papà, alla nonna, ai fratelli e al fidanzato della sciatrice scomparsa lunedì scorso a soli 19 anni in seguito a un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Sopra la bara, la bandiera italiana. Bianchi, rossi e verdi anche i fiori del cuscino che copre la bara. Accanto, il cappello da alpino di Matilde e in terra, vicino alla bara, uno sci, portato in chiesa dalla sorella Tg24.sky.it - Funerali Matilde Lorenzi, in migliaia per l'ultimo saluto a Giaveno Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tutto il paese si è stretto intorno alla mamma, al papà, alla nonna, ai fratelli e al fidanzato della sciatrice scomparsa lunedì scorso a soli 19 anni in seguito a un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Sopra la bara, la bandiera italiana. Bianchi, rossi e verdi anche i fiori del cuscino che copre la bara. Accanto, il cappello da alpino die in terra, vicino alla bara, uno sci, portato in chiesa dalla sorella

Matilde Lorenzi, folla ai funerali per l’ultimo addio alla sciatrice 19enne

Migliaia di persone si sono radunate davanti alla chiesa di San Lorenzo, a Giaveno, per i funerali di Matilde Lorenzi. Presente anche Abodi.

Funerali di Matilde, il messaggio struggente della mamma ai giovani: “Dovete volervi bene"

Una folla commossa ha accolto e salutato il feretro. La madre visibilmente provata ha voluto lanciare un messaggio di amore a chi era presente ...

Matilde Lorenzi, in centinaia ai funerali. Madre e padre: «Una fortuna essere i tuoi genitori». Sul cuscino vicino alla bara il cappello da alpina

La chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha visto un'affluenza straordinaria di persone che hanno voluto rendere omaggio a Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa a ...

Commozione e ricordi per Matilde Lorenzi: il funerale a Giaveno

Il funerale di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice tragicamente scomparsa in un incidente durante un allenamento in Val Senales, si è svolto nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno, in provincia di To ...