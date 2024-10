Frana la montagna, chiusa la strada del Pasubio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Appena dopo l’alba, di giovedì 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada del Pasubio, in località Asse nel comune di Torrebelvicino per la caduta di grossi massi e altro materiale pietrisco, che hanno completamente bloccato la strada: nessuna persona è rimasta coinvolta.La Vicenzatoday.it - Frana la montagna, chiusa la strada del Pasubio Leggi tutto 📰 Vicenzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Appena dopo l’alba, di giovedì 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo ladel, in località Asse nel comune di Torrebelvicino per la caduta di grossi massi e altro materiale pietrisco, che hanno completamente bloccato la: nessuna persona è rimasta coinvolta.La

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lalaper il Pasubio: massi e detriti sulla carreggiata;Porrettanatutta notte: i percorsi alternativi;sul Monte Rotolon: preoccupazioni in crescita per il maltempo nel Vicentino; Con la pioggia, riprende a muoversi la grandesulla Valdastico, laresta(con deviazione); Scilla, poco dopo lanuova caduta di massi: il tratto della Ss 18 resta chiuso al traffico;a Tramonti, alle spalle del Valico di Chiunzi:provinciale dell'Agronocerino; Approfondisci 🔍

Frana di via Rosano. Sabato strada chiusa per i lavori di ripristino

(msn.com)

Sabato 2 chiusa la provinciale 34 a Vallina-Le Gualchiere per lavori di ripristino della frana. Deviazioni sulla Aretina per garantire la sicurezza dei pendolari.

Frana nella notte, i massi finiscono sulla strada: chiusa la statale 242, in corso le verifiche dei geologi

(ildolomiti.it)

BOLZANO. A causa di una frana che si è verificata nella notte, la strada statale 242 della Val Gardena è stata chiusa. Le abbandonati piogge che si sono verificate nelle scorse ore hanno provocato una ...

Pericolo frana: chiusa la strada del Deserto a Varazze

(liguria24.it)

“Ieri pomeriggio sono scattati i semafori che monitorano la situazione della strada del Deserto, nel tratto interessato dalla frana, già attenzionata nelle ... di soglie di guardia per cui è ...

Serra Riccò, frana sulla provinciale 3: strada chiusa

(genovatoday.it)

La strada provinciale 3 di Crocetta di Orero, nel Comune di Serra Riccò, è stata chiusa nella serata di sabato 19 ottobre all'altezza del chilometro 5,100 per una frana.