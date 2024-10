Finita l’era estorsiva | dopo l’inchiesta ultras i parcheggi a San Siro tornano a €120 l’ora

Finita l’era estorsiva: dopo l’inchiesta ultras, i parcheggi a San Siro tornano a €1,20 l’ora (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra gli effetti indiretti dell’inchiesta milanese che ha decimato i vertici delle curve di Inter e Milan vi è anche la liberazione delle aree parcheggio nei dintorni dello stadio San Siro. Aree che venivano sottratte alla popolazione da parcheggiatori abusivi che arrivavano a chiedere anche 30-40 euro a vettura nei giorni delle gare. Ebbene, le prime avvisaglie si erano già viste in occasione della sfida di Champions League tra Milan e Bruges per poi vedersi con maggior vigore in occasione del derby d’Italia tra Inter e Juventus. La scorsa domenica tutte le persone che sono arrivate a San Siro in auto hanno trovato una bella sorpresa: le aree parcheggio libere e il pagamento delle strisce blu al consueto tariffario imposto dal Comune di Milano, ovvero 1,20€ all’ora. Così chi si è recato allo stadio due ore prima, ha pagato soltanto 4,80€ anziché 25,30 ma anche 40 euro come prima. Leggi tutto 📰 Ilnerazzurro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra gli effetti indiretti delmilanese che ha decimato i vertici delle curve di Inter e Milan vi è anche la liberazione delle areeo nei dintorni dello stadio San. Aree che venivano sottratte alla popolazione daatori abusivi che arrivavano a chiedere anche 30-40 euro a vettura nei giorni delle gare. Ebbene, le prime avvisaglie si erano già viste in occasione della sfida di Champions League tra Milan e Bruges per poi vedersi con maggior vigore in occasione del derby d’Italia tra Inter e Juventus. La scorsa domenica tutte le persone che sono arrivate a Sanin auto hanno trovato una bella sorpresa: le areeo libere e il pagamento delle strisce blu al consueto tariffario imposto dal Comune di Milano, ovvero 1,20€ al. Così chi si è recato allo stadio due ore prima, ha pagato soltanto 4,80€ anziché 25,30 ma anche 40 euro come prima.

