Facciamo “San Martino”, visita-laboratorio per famiglie con bambini da 5 a 11 anni

In occasione del periodo in cui è tradizione festeggiare San Martino, domenica 3 novembre alle 15:30 CoolTour s.c. e il Museo Kronos propongono una visita-laboratorio per famiglie con bambini da 5 a 1 ...

La basilica di San Martino si racconta. Sull’app la descrezione di ogni opera

Presentato il progetto 'SMartinoArtinclusive' per la valorizzazione della basilica di San Martino e del santuario di Treviglio, con focus sull'inclusività e l'innovazione tecnologica. Finanziato dal P ...

Bomporto, tradizione e novità alla Fiera di San Martino

La Festa di San Martino: storia, usanze e proverbi

(totalita.it)

Tuttora in molti luoghi si dice “far San Martino” all’atto di traslocare o sgomberare, perché era proprio in questo periodo che si cambiava tradizionalmente casa: praticamente tutti i cambiamenti si ...