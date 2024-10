Equitazione: Isabell Werth vince il Grand Prix di Dressage a Lione (Di giovedì 31 ottobre 2024) La seconda tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, di scena questo fine settimana a Lione, si è ufficialmente aperta con il Grand Prix inaugurale del meeting transalpino. A prendersi la scena è stata la fortissima tedesca Isabell Werth, oro a squadre e argento individuale a Parigi 2024, che in sella a DSP Quantaz ha messo insieme nella sua ripresa uno score di 76.457 % andando a precedere lo svedese Patrik Kittel, secondo (con Touchdown) a 74.935%, e la francese padrone di casa Pauline Basquin, terza con il punteggio di 74.761% (montante Sertorius de Rima Z IFCE). Erano 16 in totale i binomi sul campo di gara, nessuno italiano. Domani nuovo appuntamento sempre con il Dressage, ma non con la prova “classica” bensì con quella di Freestyle. Oasport.it - Equitazione: Isabell Werth vince il Grand Prix di Dressage a Lione Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La seconda tappa della FEIWorld Cup 2024-2025, di scena questo fine settimana a, si è ufficialmente aperta con ilinaugurale del meeting transalpino. A prendersi la scena è stata la fortissima tedesca, oro a squadre e argento individuale a Parigi 2024, che in sella a DSP Quantaz ha messo insieme nella sua ripresa uno score di 76.457 % andando a precedere lo svedese Patrik Kittel, secondo (con Touchdown) a 74.935%, e la francese padrone di casa Pauline Basquin, terza con il punteggio di 74.761% (montante Sertorius de Rima Z IFCE). Erano 16 in totale i binomi sul campo di gara, nessuno italiano. Domani nuovo appuntamento sempre con il, ma non con la prova “classica” bensì con quella di Freestyle.

