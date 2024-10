Eicma 2024: due biglietti speciali per raggiungere la fiera in treno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rho, 31 ottobre 2024 – Alla scoperta di tutte le novità del mondo delle due ruote senza inquinare. trenord mette a disposizione due biglietti studiati ad hoc per i visitatori di Eicma, l’esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, in programma nel polo di fieramilano settimana prossima, dal 7 al 10 novembre. TVRG Eicma 2023 Rho (MI) - Eicma 2023 Esposizione internazionale del ciclo e motociclo presso i padiglioni di fieraMilano 09.11.2023 foto Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas/ AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Le tariffe trenord 4 Eicma Il ticket andata-ritorno Come arrivare in treno Partenze dall’aeroporto Le tariffe Sono in vendita il biglietto di andata-ritorno a 4,40 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale “trenord 4 Eicma”, che comprende il viaggio andata-ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro. Ilgiorno.it - Eicma 2024: due biglietti speciali per raggiungere la fiera in treno Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rho, 31 ottobre– Alla scoperta di tutte le novità del mondo delle due ruote senza inquinare.rd mette a disposizione duestudiati ad hoc per i visitatori di, l’esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, in programma nel polo dimilano settimana prossima, dal 7 al 10 novembre. TVRG2023 Rho (MI) -2023 Esposizione internazionale del ciclo e motociclo presso i padiglioni diMilano 09.11.2023 foto Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani sas/ AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Le tarifferd 4Il ticket andata-ritorno Come arrivare inPartenze dall’aeroporto Le tariffe Sono in vendita il biglietto di andata-ritorno a 4,40 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale “rd 4”, che comprende il viaggio andata-ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:speciali per raggiungere la fiera in treno;: cosa vedere, come arrivare, i: tutto quello che c’è da sapere per sulla fiera più importante delleruote;: anteprime, eventi e celebrazioni per 110 anni di storia; Galfer ti porta in pista a vedere la MotoGP! "Brake and Win" a: ecco come funziona il contest;: tutto quello che c’è da sapere sull’evento motociclistico dell’anno; Approfondisci 🔍

EICMA 2024: cosa vedere, come arrivare, i biglietti

(it.motor1.com)

L'edizione 2024 di EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo Motociclo e Accessori, il più importante evento fieristico dedicato al mondo delle due ruote e della micromobilità, è in programma dal ...

EICMA 2024: con Trenord biglietti speciali per raggiungere la fiera

(advtraining.it)

Per l'edizione 2024 di EICMA, l’esposizione internazionale dedicata al mondo delle due ruote, Trenord propone soluzioni di viaggio speciali per facilitare l'accesso all'evento presso Fieramilano Rho,.

Eicma 2024, biglietti e tariffe per partecipare al Salone di Rho

(informazione.it)

La GSX-8R CUP, versione racing pensata per la pista della GSX-8R da cui deriva ed è stata presentata per la prima volta al Suzuki Motor Fest di Misano a maggio 2024, sarà esposta in due esemplari dura ...

EICMA 2024: tutto quello che c’è da sapere sull’evento motociclistico dell’anno

(techprincess.it)

770 espositori e più di 2.100 brand rappresentati da 45 Paesi: ecco tutte le novità e le informazioni utili per visitare il salone ...