Lanazione.it - Ecco gli aiuti per pagare l’affitto. Bando per le famiglie in difficoltà

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Boccata di ossigeno per leineconomiche di Poggibonsi, il cui numero, purtroppo, continua a salire. Il Comune ha stanziato oltre 200 mila euro per aiutare chi fa fatica adi casa. "Come per il 2023, anche per il 2024 non sono stati stanziati fondi statali per il contributo affitti – spiega la sindaca Susanna Cenni - Per compensare questa mancanza abbiamo scelto di incrementare il fondo con uno stanziamento di risorse dal bilancio comunale. Un impegno che ci eravamo assunti nei mesi scorsi e che fa parte dell’accordo sottoscritto dal Comune con i sindacati sul Bilancio di previsione. Un impegno mantenuto".