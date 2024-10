Ditta Artigianale: i signature coffee di Halloween (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ditta Artigianale – una delle più grandi torrefazioni specialty italiane – ti aspetta per celebrare Halloween con i suoi gustosi signature coffee abbinati alle deliziose creazioni artigianali dolci e salate che evocano gli elementi iconici della notte più tenebrosa dell’anno. LEGGI ANCHE: Tour Mondiale Vespucci: grande successo per il Villaggio Italia Singapore Nei suoi sei locali custoditi nei punti più suggestivi di Firenze, infatti, la festa delle streghe non si festeggia solamente con il tradizionale dolcetto o scherzetto?, ma con il nuovo signature coffee Black Sesame Latte, una bevanda cremosa a base di sesamo nero, con un sapore intenso e avvolgente, perfetta per chi cerca un’alternativa sofisticata alle proposte tradizionali. Leggi tutto 📰 Funweek.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)– una delle più grandi torrefazioni specialty italiane – ti aspetta per celebrarecon i suoi gustosiabbinati alle deliziose creazioni artigianali dolci e salate che evocano gli elementi iconici della notte più tenebrosa dell’anno. LEGGI ANCHE: Tour Mondiale Vespucci: grande successo per il Villaggio Italia Singapore Nei suoi sei locali custoditi nei punti più suggestivi di Firenze, infatti, la festa delle streghe non si festeggia solamente con il tradizionale dolcetto o scherzetto?, ma con il nuovoBlack Sesame Latte, una bevanda cremosa a base di sesamo nero, con un sapore intenso e avvolgente, perfetta per chi cerca un’alternativa sofisticata alle proposte tradizionali.

sono queste le qualità che caratterizzano “Thogarihunkal Estate”, il caffè di eccellenza proveniente dall’India epresentato questo mese nei locali di Ditta Artigianale.Lo specialty coffee ...

Che ci si stia trasformando in uno zombie affamato o in una strega spaventosa, Ditta Artigianale, una delle più grandi torrefazioni specialty italiane, aspetta tutti gli appassionati per celebrare ...

Ditta Artigianale Carducci è un luogo del ... Il menu includerà Ditta’s Signature Coffee Drinks, come il Coffeemisù – (bevanda a base di espresso con biscotto sbriciolato, premix di ...

Lo specialty coffee di Ditta Artigianale, non a caso ... Giornata internazionale del caffè - I signature coffees: Coffeemisù e Salted Caramel Latte Nati dall’incontro i caffè selezionati ...