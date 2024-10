Dirigente revocato dopo la bufera giudiziaria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindaco di Teverola Gennaro Caserta ha firmato il decreto di revoca dell’incarico per Massimiliano Schiavone, responsabile dell’area economico-finanziaria e del personale del Comune, dopo l’avvio di un’indagine penale per corruzione da parte della Procura di Napoli Nord. La misura rappresenta Casertanews.it - Dirigente revocato dopo la bufera giudiziaria Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindaco di Teverola Gennaro Caserta ha firmato il decreto di revoca dell’incarico per Massimiliano Schiavone, responsabile dell’area economico-finanziaria e del personale del Comune,l’avvio di un’indagine penale per corruzione da parte della Procura di Napoli Nord. La misura rappresenta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lagiudiziaria; E’sul no a Catania preside del liceo Umberto: “Sto valutando se fare ricorso”;su appalto mensa a Bari, il Tar revoca l’aggiudicazione; Torre del Greco, frasi omofobe sui social. Arcigay e Pd all’attacco: «Borrelli chieda scusa»; I corsi tolti dalla Regione al “Guastaferro” diventano un “caso”, laMarziale: «Iscrizioni raccolte e ora annullate, perché?; Nomine a presidi, revocata pure ladel Cannizzaro; Approfondisci 🔍

Bufera sui compensi al sindacalista, arrivano gli ispettori della Cgil

(ilgazzettino.it)

TREVISO – Da oggi al lavoro gli ispettori, inviati a Treviso dalla sede nazionale, per far luce sulle accuse contro un ex dirigente della Cgil locale. Il caso è emerso nei giorni ...

Bufera al ministero della Cultura, Alessandro Giuli vicino alle dimissioni: i retroscena

(msn.com)

Nuova bufera al ministero della Cultura: il ministro Alessandro Giuli verso le dimissioni? Ecco cosa sta succedendo.

Bufera in Serie A, cacciato l’ex Inter per le dichiarazioni rilasciate

(interlive.it)

Bufera nel top club di Serie A in seguito ... Juan Jesus, pugno duro della dirigenza dopo lo sfogo “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un ...

Contratto dirigenza medica e sanitaria. Ecco la doppia carriera (gestionale e professionale) e nuovi fondi contrattuali. La bozza Aran

(quotidianosanita.it)

Sono queste le principali novità della bozza di articolato formulata dall’Arana per il nuovo contratto della dirigenza medica e sanitaria. Dopo le anticipazioni e il via libera delle Regioni al ...