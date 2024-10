Metropolitanmagazine.it - Dior inaugura a New York la sua prima boutique indipendente di profumi e beauty a New York

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Parfums ha compiuto un nuovo passo nel mondo della bellezza con l’apertura della suadie cosmetici autonoma in Nord America. Situata nel cuore di SoHo, a New, la nuovapromette un’esperienza di lusso e personalizzazione unica, celebrando il legame tra la tradizione parigina die la modernità cosmopolita della Grande Mela.aprirà la suain Nord America Lasi distingue per un concept in continua trasformazione che cambia stagionalmente, offrendo nuove collezioni e installazioni legate alle campagne globali del brand. Per l’apertura, i visitatori sono accolti dallo spettacolo visivo del “Ball of Dreams di”, un’installazione che riprende il tema della campagna Holiday 2024, protagonista Anya Taylor-Joy, e che ricrea un’atmosfera sognante e festosa.