Dieci milioni per difendere le case. Alluvionati, nasce il supercomitato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo mesi di attesa, la Regione ha finalmente sbloccato i fondi destinati ad accrescere la sicurezza delle abitazioni dagli eventi di piena. Con l’obiettivo di prevenire o mitigare gli effetti degli eventi alluvionali negli immobili che si trovano nei territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, colpiti dal maltempo del maggio 2023. Si tratta di Dieci milioni di euro che non provengono dal bilancio della Regione Emilia-Romagna, ma dalle donazioni fatte da cittadini e imprese dopo l’alluvione di maggio 2023 sul conto corrente ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ aperto dalla Protezione civile regionale. Ilrestodelcarlino.it - Dieci milioni per difendere le case. Alluvionati, nasce il supercomitato Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo mesi di attesa, la Regione ha finalmente sbloccato i fondi destinati ad accrescere la sicurezza delle abitazioni dagli eventi di piena. Con l’obiettivo di prevenire o mitigare gli effetti degli eventi alluvionali negli immobili che si trovano nei territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, colpiti dal maltempo del maggio 2023. Si tratta didi euro che non provengono dal bilancio della Regione Emilia-Romagna, ma dalle donazioni fatte da cittadini e imprese dopo l’alluvione di maggio 2023 sul conto corrente ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ aperto dalla Protezione civile regionale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perle. Alluvionati, nasce il supercomitato; Al via il bando regionale finanziato con circa 10di euro per accrescere la sicurezza dellenei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023; Si fa presto a dire sfitte: tantevuote aspettano solo le vacanze; Maltempo, scontro nel governo su assicurazioni contro catastrofi. Meloni: "No a polemiche"; La Cucchi difende l'okkupante Salis: "È una battaglia nobile"; Una catena umana perla ciclabile di via Saragozza; Approfondisci 🔍

Dieci milioni per difendere le case. Alluvionati, nasce il supercomitato

(msn.com)

Dopo mesi di attesa, la Regione ha finalmente sbloccato i fondi destinati ad accrescere la sicurezza delle abitazioni dagli eventi di piena. Con l’obiettivo di prevenire o mitigare gli effetti degli e ...

Cura dimagrante per i bonus su dieci milioni di seconde case

(ilsole24ore.com)

Meno agevolazioni sulle seconde case. Con il rischio, per chi effettuerà lavori di ristrutturazione dal prossimo anno, di incappare in un aumento di ...

Boeing, sciopero e tagli riducono la cassa: avviata ricapitalizzazione da 35 miliardi

(repubblica.it)

la vendita di azioni per 25 miliardi da raccogliere sui mercati finanziari nei prossimi tre anni, e dieci miliardi da ottenere attraverso l’apertura di una linea di credito con alcune banche.

Manovra, detrazioni sugli immobili: è del 50% sulla prima casa ma dal 2026 scende al 36%

(msn.com)

Come saranno applicate le nuove disposizioni sulle detrazioni contenute nella legge di bilancio 2025? Nell'articolo 8 della Manovra si possono leggere le norme relative alle detrazioni ...