Dario Argento: “L’Italia festeggia Halloween grazie a me. Le streghe? Ne ho conosciute tante” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ricordo due streghe in Grecia, anziane, le voci stridule, le facce maligne. E tante altre, le loro case sepolte di libri sull’occultismo. Mi incuriosivano alcune di loro, orgogliose di essere streghe, a volte mi inquietavano. Ma ho sempre percepito qualcosa di falso, anche se molte erano convinte sinceramente di esserlo”, così Dario Argento. Il maestro dell’horror italiano ha raccontato le sue personalissime esperienze con l’occulto in una intervista rilasciata a Repubblica. E rivendica la paternità della festa di Halloween nel Bel Paese. “Vivevo a Los Angeles, lavoravo alla postproduzione di un film, forse Trauma. Ero in un bell’albergo a Santa Monica. Erano i giorni di Halloween ma non sapevo cosa fosse. Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ricordo duein Grecia, anziane, le voci stridule, le facce maligne. Ealtre, le loro case sepolte di libri sull’occultismo. Mi incuriosivano alcune di loro, orgogliose di essere, a volte mi inquietavano. Ma ho sempre percepito qualcosa di falso, anche se molte erano convinte sinceramente di esserlo”, così. Il maestro dell’horror italiano ha raccontato le sue personalissime esperienze con l’occulto in una intervista rilasciata a Repubblica. E rivendica la paternità della festa dinel Bel Paese. “Vivevo a Los Angeles, lavoravo alla postproduzione di un film, forse Trauma. Ero in un bell’albergo a Santa Monica. Erano i giorni dima non sapevo cosa fosse.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ‘Suspiria’, il capolavoro ditorna al cinema; Asiala sua rinascita: "Sono sobria da tre anni";, il regista del terrore, compie 83 anni;, la vita del grande regista attraverso le sue case e i suoi set più iconici;, TVB! Gli 80 anni di un artista unico; Hollywood. Omaggio del Los Angeles,2012; Approfondisci 🔍

Dario Argento: L’eroe dell’Horror Italiano che Ha Portato Halloween in Italia e Racconta di Streghe

(ecodelcinema.com)

Dario Argento racconta come ha portato Halloween in Italia, condividendo aneddoti sulla sua carriera nel cinema horror e la sua passione per il folklore e le streghe.

Dario Argento: “Halloween l’ho portato io in Italia. Ho conosciuto molte streghe, agiscono in silenzio e fanno paura”

(msn.com)

Dario Argento, padre dell'horror italiano, non poteva essere anche colui che ha portato Halloween nel nostro Paese ...

Dario Argento: “Halloween l’ho inventato io. Conosco tante streghe, ma i vampiri sono più chic”

(repubblica.it)

Il maestro dell’horror ricorda il primo incontro, anni fa in America, con le zucche e i ragazzi mascherati. “Tornai in Italia con l’armamentario e lanciai la ...

Dario Argento e l’orrore della burocrazia digitale: “Non riesco a fare lo spid”

(tpi.it)

Intervistato in occasione di Halloween, il regista del brivido Dario Argento rivela che il vero orrore di oggi è la burocrazia digitale: “Non riesco a fare lo spid, il mio passaporto non ha chip, per ...