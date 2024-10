Controllo del territorio ad Ancona: i numeri di un’azione straordinaria della Polizia di Stato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la Polizia di Stato ha intrapreso un’azione incisiva e continua per garantire la sicurezza a Ancona. Con un piano di servizi straordinari, dedicato al Controllo del territorio, l’obiettivo è creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. I dati raccolti evidenziano il successo di queste operazioni, che hanno visto un’alta partecipazione della comunità e hanno portato a una serie di interventi significativi nel contrasto all’irregolarità e al crimine. Bilancio operativo delle operazioni di Controllo Un totale di 177 servizi straordinari sono stati effettuati nell’area di Ancona, con una media di circa due operazioni a settimana. Queste attività hanno portato all’identificazione di circa 10.000 persone e al Controllo di oltre 5.000 veicoli. Gaeta.it - Controllo del territorio ad Ancona: i numeri di un’azione straordinaria della Polizia di Stato Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, ladiha intrapresoincisiva e continua per garantire la sicurezza a. Con un piano di servizi straordinari, dedicato aldel, l’obiettivo è creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. I dati raccolti evidenziano il successo di queste operazioni, che hanno visto un’alta partecipazionecomunità e hanno portato a una serie di interventi significativi nel contrasto all’irregolarità e al crimine. Bilancio operativo delle operazioni diUn totale di 177 servizi straordinari sono stati effettuati nell’area di, con una media di circa due operazioni a settimana. Queste attività hanno portato all’identificazione di circa 10.000 persone e aldi oltre 5.000 veicoli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delad: i numeri di un’azione straordinaria della Polizia di Stato; Elicottero e posti di blocco: task force al Piano; Il servizio ad Alto Impatto ad, la polizia locale si rafforza con quattordici nuovi agenti; Patti di sicurezza urbana per ildei territori, 100mila euro dalla Regione; Fabriano: 12 carabinieri in più per i controlli del

Alto impatto polizia, 177 servizi straordinari Ancona in 3 anni

(ansa.it)

Circa 177 servizi straordinari del controllo del territorio, con una media di circa due a settimana, 10mila persone identificate e 5mila veicoli controllati; accertamenti che hanno portato anche a 44 ...

Ancona - Alcool a due minorenni, multe a due locali

(veratv.it)

ANCONA – Si è conclusa ad Ancona un’operazione di controllo intensivo nei luoghi di aggregazione giovanile e nei principali punti di ritrovo della città. Quasi 500 giovani sono stati identificati, e s ...

Controlli del weekend, quattro denunciati ad Ancona

(msn.com)

(ANSA) - ANCONA, 20 OTT - Quattro denunciati, 87 persone controllate, di cui 23 con precedenti di Polizia e 22 veicoli controllati. E' il bilancio della questura di Ancona dopo i controlli della poliz ...

Servizi “alto impatto”, più di 40 espulsioni dal territorio nazionale negli ultimi tre anni

(youtvrs.it)

I numeri Negli ultimi 3 anni l'attenzione della Polizia di Stato, d'intesa con la Prefettura, è stata alta ed incisiva in particolare sul quartiere Piano San Lazzaro, nonché Archi e Stazione, contesti ...