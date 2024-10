Lanazione.it - Confindustria. Gozzi lascia da febbraio. Lo vuole Orsini a Roma: "Un passo importante"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le voci si rincorrevano da mesi e ieri è arrivata l’ufficializzazione: Marcello, 64 anni, direttore diToscana Nord,per andare a ricoprire l’incarico di direttore dell’area dell’organizzazione di. Un riconoscimento per, arrivato a Prato all’allora Unione Industriale Pratese il 262005 per poi diventare operativo come direttore dal primo marzo. Venti anni di esperienza nel distretto tessile più grande d’Europa e protagonista della fusione di tre realtà produttive - Prato, Pistoia e Lucca - in un’unica grande associazione manifatturiera,Toscana Nord: un’esperienza che oggi gli ha permesso di fare un saltoverso la Capitale, per svolgere un compito nel tessere rapporti con il sistemale e rapporti di sistema territoriale di categorie.