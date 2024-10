Cliffhanger: Stallone è fuori dal reboot, salgono a bordo Lily James e Pierce Brosnan come protagonisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lily James e Pierce Brosnan sono i nuovi protagonisti del reboot del film con star Sylvester Stallone, Cliffhanger. Un reboot del classico d'azione di Sylvester Stallone Cliffhanger è attualmente in produzione, ma il film sarà molto diverso dal quello inizialmente annunciato quasi 18 mesi fa. Stallone non sarà più il protagonista del reboot diretto da Ric Roman Waugh (Greenland) da una sceneggiatura di Mark Bianculli (Hunters). Grazie a una revisione creativa, l'attrice Lily James (The Iron Claw, Pam & Tommy) assumerà il ruolo di protagonista. Pierce Brosnan sarà il co-protagonista e Jaume Collet-Serra (Carry-On, Non-Stop) sarà il nuovo regista. Il progetto è stato realizzato da Rocket Scien ce in collaborazione con Thank You Pictures e Supernix. Cliffhanger - Movieplayer.it - Cliffhanger: Stallone è fuori dal reboot, salgono a bordo Lily James e Pierce Brosnan come protagonisti Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)sono i nuovideldel film con star Sylvester. Undel classico d'azione di Sylvesterè attualmente in produzione, ma il film sarà molto diverso dal quello inizialmente annunciato quasi 18 mesi fa.non sarà più il protagonista deldiretto da Ric Roman Waugh (Greenland) da una sceneggiatura di Mark Bianculli (Hunters). Grazie a una revisione creativa, l'attrice(The Iron Claw, Pam & Tommy) assumerà il ruolo di protagonista.sarà il co-protagonista e Jaume Collet-Serra (Carry-On, Non-Stop) sarà il nuovo regista. Il progetto è stato realizzato da Rocket Scien ce in collaborazione con Thank You Pictures e Supernix.

Cliffhanger: Stallone è fuori dal reboot, salgono a bordo Lily James e Pierce Brosnan come protagonisti

Un reboot del classico d'azione di Sylvester Stallone Cliffhanger è attualmente in produzione, ma il film sarà molto diverso dal quello inizialmente annunciato quasi 18 mesi fa. Stallone non sarà più ...

Cliffhanger, in produzione il reboot del film con Stallone ma lui non comparirà come inizialmente previsto

Le riprese sono in corso in Austria con un cast di supporto di spicco, tra cui: Nell Tiger Free (“Servant”, “The First Omen”), il beniamino del festival Franz Rogowski (“Passages”), Shubham Saraf ...

Lily James e Pierce Brosnan nel reboot di Cliffhanger: una nuova avventura in arrivo

Il reboot di "Cliffhanger" con Lily James e Pierce Brosnan porta una nuova prospettiva al classico d'azione degli anni '90, esplorando relazioni familiari in un'ambientazione mozzafiato nelle Dolomiti ...

