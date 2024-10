Cisl Toscana: Silvia Russo prima segretaria generale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cisl Toscana: Silvia Russo prima segretaria generale Silvia Russo prima segretaria generale Cisl Toscana. Ad eleggerla il Consiglio generale regionale a Firenze, alla presenza del segretario generale Cisl nazionale Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola. Russo è segretaria generale della Cisl di Arezzo uscente è la prima donna a guidare l’Unione sindacale regionale Cisl della Toscana, dalla sua costituzione nel 1973. La nuova segreteria Cisl regionale a maggioranza femminile, poiché a comporla insieme a Russo sono stati eletti Katiuscia Biliotti, finora segretaria generale della Cisl Grosseto e Alessandro Beccastrini, negli ultimi anni segretario generale Fim Toscana. Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024). Ad eleggerla il Consiglioregionale a Firenze, alla presenza del segretarionazionale Luigi Sbarra e dellaaggiunta Daniela Fumarola.èdelladi Arezzo uscente è ladonna a guidare l’Unione sindacale regionaledella, dalla sua costituzione nel 1973. La nuova segreteriaregionale a maggioranza femminile, poiché a comporla insieme asono stati eletti Katiuscia Biliotti, finoradellaGrosseto e Alessandro Beccastrini, negli ultimi anni segretarioFim

Russo ai vertici della Cisl Toscana. Eletta in regione: "Accetto la sfida, riorganizziamo il sistema sanitario"

Russo, prima donna segretaria Cisl. Guiderà l’Unione sindacale regionale. Vice Katiuscia Biliotti e Beccastrini

Silvia Russo alla guida della Cisl Toscana

Silvia Ruso alla guida della Cisl regionale

