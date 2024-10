Liberoquotidiano.it - Chi sono i tre ministri più amati del governo Meloni: la classifica e le sorprese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Idelpiacciono a tutti. E questo riguarda anche i titolari dei dicasteri da giorni al centro della cronaca. Stando all'ultimo Tableau de Bord dell'Istituto Piepoli - quello che monitora l'apprezzamento degli italiani per i membri dell'esecutivo - il più amato di tutti è Guido Crosetto. Con un 38 per cento di indice di gradimento, il ministro della Difesa è sullo scranno più alto del podio. Segue Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia si piazza al 36 per cento, seguito dal titolare della Salute Orazio Schillaci. Quest'ultimo si porta a casa un 34 per cento, a pari merito con il ministro dello Sport Andrea Abodi e il ministro del Lavoro, Marina Calderone. A ruota Carlo Nordio, ministro della Giustizia, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo a quota 33.